Mazzola: “Inter, dna chiaro. Puoi fare di tutto. Lukaku e Sanchez…”

Sandro Mazzola, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a “Repubblica”. Si è inevitabilmente parlato della grande sfida in programma domani sera contro il Real Madrid.

PRONOSTICO – Sandro Mazzola non ha dubbi: «L’Inter può fare tutto, sempre, è nel suo Dna. Per i nerazzurri non esistono missioni impossibili. Più in generale, sulla partita secca di questi tempi può davvero succedere di tutto. Ci sono tanti esempi nelle ultime settimane. Sono caduti contro avversari meno blasonati anche il Liverpool, il Bayern Monaco e lo stesso Real».

ASSENZE – Mazzola ha poi parlato di Lukaku e Sanchez: «Penso che senza il belga e con Sanchez a mezzo servizio Conte dovrebbe inventarsi qualcosa dal punto di vista tattico. Il mago Herrera in questo era un fenomeno. Noi pensavamo di scendere in campo col solito schema, ma poco prima della partita si presentava in spogliatoio con la sua famosa lavagnetta a incasinarci i piani. Forse pensava che se eravamo stupiti noi avremmo stupito anche gli avversari».

Fonte: Franco Vanni – Repubblica.it