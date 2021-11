Mazzola: «Insigne spero venga all’Inter! Domenica solo i tre punti»

Sandro Mazzola – storico ex giocatore dell’Inter – ha parlato a 1 Station Radio della sfida di domenica contro il Napoli e dell’importanza di un giocatore come Lorenzo Insigne.

SFIDA IMPORTANTE – Queste le parole di Sandro Mazzola su Inter-Napoli di domenica. «Il Napoli è una squadra pericolosa. Insigne è un giocatore davvero importante e mi auguro che non rinnovi per venire all’Inter. Simone Inzaghi ha qualcosa in più di Luciano Spalletti e mi aspetto una bella partita con giocate importanti. Se la gara non si sbloccherà prevedo due squadre all’arrembaggio nel secondo tempo perché tutti e due vorranno vincere. Senza i tre punti si complicherebbe ulteriormente il discorso scudetto».