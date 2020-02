Mazzola: “Gattuso all’Inter non mi dispiacerebbe. Politano…”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Sandro Mazzola – ex grande giocatore dell’Inter – ha parlato della sfida di Coppa Italia tra i nerazzurri e i partenopei, sottolineando le qualità di Rino Gattuso e di Matteo Politano, ex della sfida.

VALORE AGGIUNTO – Sandro Mazzola non ha dubbi: se il Napoli è tornato ai suoi livelli, il merito è tutto di Rino Gattuso. Il tecnico, nonostante un inizio difficile, sembra essere riuscito a trovare la quadra e a far ripartire la sua squadra. L’ex giocatore nerazzurro ne ha tessuto le lodi, così come quelle di Matteo Politano: «Il Napoli torna a fare il Napoli e deve ringraziare Gattuso. Lui non guarda in faccia a nessuno ma guarda avanti e ti trasferisce la sua mentalità. Io non mi sarei privato di Politano a cuor leggero perché è uno che mi piace. Io mi aspetto una grande partita tra Napoli ed Inter. Mi piace molto Gattuso per come prepara ed interpreta la partita. Non mi dispiacerebbe se venisse all’Inter, mi piace davvero molto. Qualcosa di nuovo in nerazzurro non farebbe male».