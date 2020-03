Mazzola: “Coronavirus, fossi giocatore sarei preoccupato. Propongo…”

Intervistato da “Il Giornale”, Sandro Mazzola – ex storico giocatore dell’Inter – ha parlato dell’emergenza coronavirus nel calcio, lanciando anche una proposta ai giocatori di Serie A.

PROPOSTA – Una proposta forte quella di Sandro Mazzola attraverso i microfoni del quotidiano “Il Giornale”, che potrebbe davvero però essere un grande segnale da parte dei giocatori di Serie A: «I giocatori hanno l’occasione di dimostrare che esistono e sono vicini alla popolazione. In Serie A guadagnano milioni e per un mese potrebbero decurtarsi il 5% dello stipendio, in modo da destinarlo alle proprie società che dovranno far fronte a pesanti perdite, e alla ricerca contro il coronavirus»

PREOCCUPAZIONE – Una delle più grandi preoccupazioni riguardo all’impatto del coronavirus sul mondo del calcio è la possibilità di un contagio tra giocatori, che porterebbe a sospendere il campionato. Sandro Mazzola ha parlato così della questione: «Ho giocato vent’anni tra Inter e Nazionale. Il calcio è uno sport di contatto. Impossibile tenere le distanze in campo imposte dal Ministero della Salute. Come si fa a mettersi in barriera sulle punizioni e a marcare gli avversari sulle palle inattive? Il rischio di contagio c’è, inutile negarlo. Fossi un giocatore un po’ di preoccupazione l’avrei, anche se poi in campo ti dimentichi di tutto».