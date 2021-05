Mazzola: «Burgnich grande dfensore, intimidiva sempre i miei marcatori!»

Mazzola ricorda la scomparsa dell’ex compagno di squadra Burgnich. Di seguito parte della sua lunga intervista concessa a “TuttoSport”.

IL RICORDO – Mazzola, ex storico giocatore dell’Inter, in una lunga intervista concessa su “TuttoSport” ha ricordato l’ex compagno Burgnich, scomparso ieri all’età di 82 anni: «Un uomo fantastico. Era un grandissimo difensore, mi veniva a salvare quando c’era un avversario che mi picchiava troppo. Osservava il mio marcatore, gli metteva un dito in fronte e lo intimava di smettere. A lui veniva affidato sempre il compito di marcare il più forte degli avversari. Era un capitano. A fine primo tempo, dopo essere rientrati nello spogliatoio e aver ascoltato il mister, si sedeva vicino al compagno che stava giocando male e sottolineava solo le giocate positive, convincendolo che avrebbe potuto dare un apporto migliore».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna