Mazzola, buon compleanno! Oggi 78 anni per il “baffo” dell’Inter

Sandro Mazzola

Mazzola, ex giocatore dell’Inter dalla primavera fino alla prima squadra, oggi spegne ben settantotto candeline. I nostri migliori auguri da tutta la redazione di Inter-News.it (QUI in estate la nostra intervista).

BUON COMPLEANNO – Mazzola, soprannominato il “baffo” per il suo look, una vita a servizio dell’Inter dal settore giovanile (1957) fino al suo esordio in prima squadra all’età di diciotto anni, oggi compie ben settantotto anni. Tra Primavera e prima squadra ha vestito la maglia nerazzurra per ben vent’anni, collezionando 565 presenze e 158 gol. Campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del Mondo nel 1970, con l’Inter ha conquistato 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Scudetti.