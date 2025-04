Mazzocchi non molla: «Il Napoli darà fastidio all’Inter fino alla fine!»

Pasquale Mazzocchi sogna assieme al suo Napoli e lo fa su Dazn soprattutto dopo la vittoria sull’Empoli per 3-0. L’Inter è a tre punti di distanza in campionato.

RINCORSA – Il Napoli ha tenuto il passo dell’Inter vittoriosa contro il Cagliari sabato pomeriggio. La squadra di Antonio Conte ha superato agevolmente l’Empoli, Pasquale Mazzocchi ne ha parlato così: «Mister Conte si è fatto sentire tanto, è normale in queste partite dove i punti contano di più. I suoi richiami però mi aiutano a stare più attento. Essere applaudito dalla propria gente dà una soddisfazione enorme. Questo è sempre diverso per me, è il mio dovere e cerco di dare il massimo quando sono in campo. Penso con l’Empoli sia andata bene. Con il passare del campionato ci sono state partite in cui purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo momento. Siamo forti mentalmente, siamo pronti e lotteremo fino alla fine. Dobbiamo stargli addosso, sarebbe un peccato mollare e ce la metteremo tutta fino alla fine. Mazzocchi, che emozione sarebbe vincere nella tua casa? Da napoletano vincere lo scudetto col Napoli sarebbe un sogno molto grande. Non lo sognavo da bambino, era troppo lontano. Sta diventando sempre più reale ora, ma rimaniamo con i piedi per terra. L’obiettivo è dare fastidio all’Inter»