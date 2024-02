Mazzarri: «Zielinski? Anche se ha firmato per altri onori maglia»

Nel post-partita di Napoli-Verona, a DAZN, Walter Mazzarri ha parlato di Zielinski, sempre più vicino all’Inter: le sue parole

ONORARE – Mazzarri piuttosto netto sul tema Zielinski, vicino a firmare per l’Inter a parametro zero: «Zielinski? Non ci son problemi. I giocatori finché hanno un contratto fino a giugno devono onorare la maglia anche se dovesse aver firmato già firmato per un’altra. Per il resto guardo agli allenamenti: se starà bene, correrà e darà una mano alla squadra non ci saranno problemi. È un campione, un giocatore importante e non ci saranno problemi. L’importante è che stia bene dal punto di vista fisico e mentale. Escluso dalla lista Champions League? Bisogna fare delle scelte. Sono state fatte perché nel frattempo sono arrivati dei giocatori. Normale pensare che chi sarà il futuro del Napoli abbia anche la soddisfazione di giocare in Champions League».