Mazzarri: «Tre passi indietro con l’Inter! A San Siro può perdere chiunque»

Mazzarri ripensa alla sconfitta di San Siro contro l’Inter, match in cui il Cagliari ha offerto una prestazione molto deludente. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in Coppa Italia sul Cittadella (vedi articolo).

ABITUDINE ALLA VITTORIA – A Walter Mazzarri non va giù la prestazione del suo Cagliari contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, neanche dopo il passaggio del turno in Coppa Italia: «Quanto aiuta questa vittoria lo vedremo fra tre giorni. Ormai sono molto pragmatico. Avevamo fatto le quattro partite prima dell’Inter come piace a me. Sono stato molto arrabbiato per come abbiamo perso con l’Inter. Non perché abbiamo perso, perché con l’Inter in questo momento a San Siro ci può perdere chiunque. Avevo visto una crescita della squadra, contro l’Inter non è stato un passo indietro, ma tre passi indietro. Quindi voglio una risposta almeno dal punto di vista dall’aggressione, dell’organizzazione, della voglia di prevalere. Sabato voglio vedere una partita diversa. Tutti speriamo di poterne vincere un’altra e di cominciare ad abituarsi alla vittoria. I nostri tifosi se lo meritano».