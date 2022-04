Mazzarri: «Dobbiamo prendere punti anche con l’Inter, il calcio è strano»

Mazzarri, col Cagliari reduce da sette sconfitte nelle ultime otto giornate di Serie A, punta la partita con l’Inter del 15 maggio. Dopo la sconfitta per 1-2 col Verona di oggi (vedi articolo) il tecnico rossoblù non si arrende nella corsa salvezza, sempre più complicata.

POSIZIONE DA TENERE – Walter Mazzarri prova a individuare dove il Cagliari dovrà fare i punti salvezza: «Quello che dovevamo fare oggi e non si è fatto dobbiamo farlo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Noi bisogna resettare, in questo momento per me è un vuoto. Oggi ero convinto di vedere la mia squadra come l’avevo vista ultimamente, a parte qualche partita. Non dobbiamo pensare che siamo fuori o dentro, dobbiamo portare a casa negli scontri diretti e anche con l’Inter. Il calcio è strano, l’Inter è una squadra forte ma vediamo il Napoli cosa ha fatto con l’Empoli. Bisogna provarci, come non abbiamo fatto oggi, e cambiare atteggiamento. Se gli altri sono più forti magari cambio tattica anche io. Parlare con la società? Ora devo caricare la squadra che è la mia responsabilità e fare l’elettroshock, poi col presidente sono sempre a disposizione, anche a mezzanotte. Ho anche fatto un voto per la salvezza di questa squadra, che sono vent’anni che non mi capitava una situazione del genere».