Mazzarri: «La partita con l’Inter ha dato fastidio, spero sia un incidente»

L’Inter stasera è di scena con la Salernitana dopo il 4-0 rifilato al Cagliari. Il tecnico dei sardi, in conferenza stampa in vista dell’impegno con l’Udinese di domani, ritorna sulla sconfitta rimediata a San Siro. Ecco le parole di Mazzarri.

INCIDENTE – Intervenuto, come di consueto, in conferenza stampa alla vigilia del proprio impegno, Mazzarri ha ricordato la sconfitta di domenica scorsa del suo Cagliari contro l’Inter. «Con l’Inter, a Milano, si può perdere. Non mi è piaciuto come si è perso, questo sì. Voglio sperare che sia un incidente di percorso perché le 4 partite precedenti erano buone. La partita contro l’Inter ha dato fastidio a tutti, parliamoci chiaro. Domani, chi entra in campo dal 1′ minuto, deve dare tutto. Ci sono cinque cambi, se domani qualcuno sbaglia la partita potrei cambiare anche dopo venti minuti, già l’ho fatto. I ragazzi lo sanno, ho l’esperienza giusta, ne ho passate tante, serve attenzione, carica emotiva e non si può sbagliare l’entrata in campo».