Mazzarri: «L’Inter di Inzaghi come il mio Napoli! E sulla finale di Riad…»

AMARCORD – Walter Mazzarri oggi si trova senza una squadra e l’ultima che ha allenato è stato il Napoli dopo la vittoria dello scudetto. La sua seconda esperienza in azzurro è stata molto negativa. Su Tuttosport fa un po0 di amarcord parlando del suo modulo e ritorna sulla finale di Supercoppa italiana edizione 2024: «Quello che facevo con il mio Napoli, l’Inter lo ha riproposto con Inzaghi. Finché attacchi, difendi: è un principio in cui credo molto. L’ultima squadra che ho allenato dall’inizio alla fine, il Torino, ha sfiorato un miracolo. Anche col Napoli, a Riad, quando abbiamo battuto la Fiorentina, non abbiamo praticamente subito un tiro in porta e abbiamo segnato tre gol. E con l’Inter abbiamo giocato in dieci, ma nel primo tempo meritavamo di vincere e abbiamo perso ingiustamente. Possiamo andare più indietro nel tempo, alla Reggina: giocavo col 3-4-3, un calcio offensivo con due esterni e tre attaccanti. Non è un caso se Bianchi e Amoruso segnarono quasi venti gol a testa. Eravamo una squadra che piaceva e veniva studiata. E parliamo di vent’anni fa».

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia