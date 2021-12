Mazzarri: «Inter-Cagliari? Vediamo se ci capita un po’ di fortuna»

Inter-Cagliari sarà il prossimo impegno in Serie A dei nerazzurri, attesi stasera dal Real Madrid. Mazzarri, commentando a Radio Rai l’1-1 col Torino (vedi articolo), si augura di essere fortunato domenica sera al Meazza.

PROSSIMO TURNO – Walter Mazzarri, dopo quattro pareggi di fila del Cagliari, dovrà sfidare l’Inter: «Come si prepara la partita di domenica? Bella domanda. Una squadra di borgata, andremo a fare un’amichevole (ride, ndr). Cercheremo di metterli in difficoltà, dobbiamo crederci su ogni gara. Magari è chiaro, sulla carta tutti ci danno per sconfitti ma faremo di tutto per rendergli la vita difficile. Vediamo se poi avremo un pizzico di sfortuna, quando giochi contro questi squadroni ce la devi avere. Se gira anche poi quella non sarebbe male».