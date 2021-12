Mazzarri: «Inter-Cagliari? Assenze importanti, ma sbagliato atteggiamento»

Mazzarri, al termine della sfida di Coppa Italia tra il Cagliari e il Cittadella, critica l’atteggiamento dei suoi nella dura sconfitta contro l’Inter. Il tecnico dei sardi ha parlato a Sport Mediaset.

TESTA ALLA SERIE A – Walter Mazzarri, dopo il successo in Coppa Italia sul Cittadella (vedi articolo), torna sulla disfatta del suo Cagliari a San Siro contro l’Inter: «Venivamo da quattro risultati importanti. Avevamo giocato bene, avevamo fatto quattro pareggi che potevano essere almeno un paio di vittorie. Lì ero contento e avevo visto la squadra in crescita. Poi siamo andati a giocare con l’Inter ed è vero che avevamo anche assenze importanti, però non mi è piaciuto l’atteggiamento. Ci siamo guardati in faccia e bisogna cambiare atteggiamento quando giochiamo le partite che contano, che in questo momento è il campionato».