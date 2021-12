Mazzarri: «Dalbert? Io lo chiamo Serginho! Sta entrando in forma»

Da Mazzarri arriva un paragone particolare riguardante Dalbert, giocatore di proprietà dell’Inter in prestito al Cagliari. Dopo l’1-1 col Torino (vedi articolo) l’allenatore, intervistato da DAZN, rivela di chiamare ‘Serginho’ il brasiliano, come l’ex Milan.

IL PARAGONE – Curiosa definizione di Walter Mazzarri verso Dalbert Henrique: «Io lo chiamo Serginho. È un ragazzo che è stato infortunato, ma pian piano entra in forma e sarà un giocatore che spingerà molto a sinistra. Questa squadra aveva il traino a destra su Nahitan Nandez, la squadra lo conosce e si fidano di lui. Creiamo molto di più, l’ideale sarebbe se Dalbert andasse come faceva Christian Maggio e come facevano i quinti con me a Napoli e da tutte le altri, e arrivassimo a far gol sulla sinistra. Ecco: creare a destra e fare gol a sinistra sarebbe stato buono. Per ora Dalbert non è ancora in condizione al 100%, per arrivare a tutta fascia a chiudere».