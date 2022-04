Mazzarri: «Arbitri dopo Juventus-Inter? Loro devono pensare a una cosa»

Mazzarri in conferenza stampa ha risposto a una domanda legata agli errori arbitrali in Juventus-Inter e se questi possano in qualche modo influenzare la direzione di gara di Cagliari-Juventus.

POLEMICHE ARBITRALI – Mazzarri ha risposto così a una domanda legata agli arbitri e le polemiche di Juventus-Inter: «Io credo che gli arbitri domani facciano una grande prestazione come sempre. Gli arbitri devono far rispettare il regolamento che è uguale per tutti. Non devono pensare a niente e fare solo questo, sia nell’applicazione del VAR che in quello che vedono in campo. Io sono sereno e fino a prova contraria non ho nessun problema, non voglio avere preconcetti in testa».