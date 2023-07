Mazzantini: «Inter, giusto cedere Onana se fai squadra competitiva!»

L’ex portiere e allenatore Andrea Mazzantini ha detto la sua sulla probabile cessione dell’Inter di Onana. L’ospite di Radio Sportiva, poi, ha aggiunto alcune considerazioni anche sul colpo Frattesi.

GERARCHIE – Andrea Mazzantini esprime la propria idea, da ex portiere, sull’eventuale addio di André Onana. Così ha parlato l’ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” di alcune questioni riguardanti l’Inter: «Per quello che si è visto Onana 50 milioni di euro li vale tutti. È un portiere moderno, bravissimo con i piedi. Si è visto anche nella finale di Champions League. Tutto il valore che ha è giusto. Se l’uscita di Onana serve per costruire una squadra competitiva è giusto privarsene. Poi all’Inter sanno lavorare benissimo Piero Ausilio e Giuseppe Marotta quindi faranno una grande squadra. C’è stato un periodo in cui gli allenatori volevano fare un’alternanza fra primo e secondo portiere di pari livello. Uno bravo coi piedi e l’altro bravo in porta. Per me è una cosa nociva perché ci deve essere una gerarchia fra titolare e secondo portiere buono. Quello del portiere è un ruolo particolare, devi avere delle certezze. Poi se sbaglia 5 o 6 partite è giusto metterlo da parte. L’Inter ha fatto bene con Marcelo Brozovic, con tutti quei soldi, a privarsene e prendere gente giovane. Il calcio ha bisogno di gioventù e fisicità. Secondo me con Davide Frattesi l’Inter ha fatto un ottimo acquisto. Lui e Nicolò Barella possono coesistere benissimo, poi sarà bravo Simone Inzaghi a plasmare tutto questo».