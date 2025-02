Maxi-truffa con la voce del Ministro Crosetto! Anche Moratti tra le vittime

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, insieme ad alcuni noti imprenditori, si sono ritrovati in una maxi-truffa, contattati da alcune persone che si erano spacciate per il ministro della difesa Guido Crosetto.

TRUFFA – Come riportato da alcuni organi di stampa nelle scorse ore, alla Procura di Milano sono pervenute tre denunce di alcuni noti imprenditori per una maxi-truffa orchestrata alle spalle del ministro della Difesa Guido Crosetto e del suo staff. A rendere noto l’accaduto sono stati Giorgio Armani, Massimo Moratti, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e Patrizio Bertelli. I noti imprenditori erano stati contattati da alcuni truffatori che con la voce del ministro Crosetto, modificata dall’Intelligenza Artificiale, ed erano arrivati a chiedere migliaia di euro per dei pagamenti in Medio Oriente su dei conti ad Hong Kong. L’ex presidente dell’Inter, ai giornalisti che l’hanno contattato, ha preferito non rispondere approfonditamente, spiegando solo di essersi rivolto alle autorità giudiziarie.