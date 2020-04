Maxi Lopez: “Accordo con Wanda Nara a ottant’anni? Forse…”

Maxi Lopez è stato ospite della puntata di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. L’ex attaccante di diverse squadre di Serie A, ora al Catania in Serie C, non si è potuto sottrarre a una domanda sulla sua complicata relazione con Wanda Nara.

IL DUELLO INFINITO – Maxi Lopez risponde, in maniera ironica, a una domanda di Alessandro Bonan: «Accordo con Wanda Nara a ottant’anni? Forse (ride, ndr). La verità è che già sono tanti anni, ovviamente speriamo prima perché sennò è dura. Più che altro per i ragazzi, perché alla fine uno può essere d’accordo o no su tante cose, però quando c’è una certa tranquillità e raggiungi un accordo è tutto più semplice per loro».