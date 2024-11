Max Pezzali l’uomo (ragno) in più di Inzaghi: visita d’eccezione per l’Inter!

Giornata emozionante per l’Inter e Max Pezzali, ritrovatisi insieme ad Appiano Gentile nel corso dell’allenamento a due giorni dalla sfida contro il Verona. Ecco cos’è accaduto, raccontato direttamente dal cantante.

COMPARSA SPECIALE! – L’Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile da qualche giorno, ma solo recentemente il centro sportivo si è popolato di nerazzurri. Pian piano e scaglionati, infatti, i Nazionali stanno facendo il loro rientro a Milano, dove si entra sempre di più nel clima partita. A scaldare le fredde temperature della Pinetina, in vista della trasferta a Verona di sabato pomeriggio, ci ha pensato una celebrity d’eccezione del panorama musicale italiano. Celebre artista, nonché noto e affezionato tifoso interista, Max Pezzali ha fatto visita ad Appiano Gentile per godersi un pomeriggio all’insegna del nerazzurro.

La gioia di Max Pezzali con l’Inter: ad Appiano Gentile per un giorno!

CHE EMOZIONE! – A comunicarlo è stato lo stesso Max Pezzali, comparso pochi minuti fa in un video pubblicato sui canali social dell’Inter. Il cantante, tornato recentemente alla ribalta grazie alla docu-serie “Hanno Ucciso L’uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” lanciata poche settimane fa da Sky, ha espresso tutta la propria gratitudine e contentezza per il momento vissuto in casa Inter. Max Pezzali ha fatto sapere: «Sono in un luogo speciale, oserei dire come Disneyland per un bambino. Appiano Gentile è uno dei luoghi più magici che uno possa immaginare. Vi auguro una giornata qua dentro, è la cosa più bella del mondo». Non sono mancate, poi, le foto e i sorrisi insieme ai nerazzurri di Inzaghi direttamente dai campi della Pinetina.