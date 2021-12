Max Pezzali: «Liverpool? Fanno un gioco mostruoso. Bis scudetto? Sì»

L’Inter ha pescato il Liverpool nella seconda estrazione fatta dalla Uefa ieri. Dal ventennale della Fondazione Pupi di Javier Zanetti, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche Max Pezzali, cantante ed ex uomo di punta degli 883. Da sempre interista, Pezzali ha parlato anche del sorteggio.

MOSTRI – Max Pezzali ha parlato del sorteggio della Champions non capendo il doppio sorteggio. Ecco le sue parole: «Quello che non riesco a capire sono i sorteggi di Champions e come si passa da Ajax e Liverpool in un paio d’ore. E’ strana questa cosa. Il problema è che si passa da affrontare qualcosa di accessibile ad affrontare dei mostri del gioco come il Liverpool, ma azzanneremo al collo anche i Reds. Scudetto di nuovo? Sì».

FONTE – Sky Sport