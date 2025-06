Mavilla: «Rapporto tra Inter e Alcione positivo! Vedremo in futuro»

Intervenuto su TMW Radio, nel programma dedicato alla Serie C, Matteo Mavilla, direttore sportivo dell’Alcione ha parlato anche dei buoni rapporti con l’Inter di Beppe Marotta.

RAPPORTO – Intervenuto su TMW, il ds dell‘Alcione, terza squadra di Milano nel mondo del professionismo, ha parlato del rapporto con Inter e Milan. Queste le sue parole: «Sì, il rapporto è positivo. Lo scorso anno abbiamo avuto Giacomo Stabile in prestito dall’Inter: un ragazzo che si è meritato anche la chiamata in Nazionale Under 20. Ora farà ritorno al club nerazzurro e spetterà a loro decidere come proseguire. La nostra identità è fortemente legata al settore giovanile, è da lì che veniamo e resta il nostro punto di riferimento. Qui i ragazzi sanno di poter sbagliare e crescere, senza l’ansia di contesti dove le pressioni sono maggiori. Oltre a Stabile, abbiamo avuto anche Agazzi (portiere della Cremonese), Cella dal Genoa, Pessolani… tutti giocatori che hanno trovato minuti e un loro spazio importante. Da parte nostra c’è apertura verso tutte quelle società che considerano il nostro ambiente un’occasione seria e stimolante per la crescita dei propri giovani».