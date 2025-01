Mauro: «Vorrei sempre uno come Lautaro Martinez. Dumfries perfetto»

Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli, nel corso del post partita di Inter-Atalanta, ha parlato della vittoria dei nerazzurri nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Infine un pensiero anche su Lautaro Martinez.

ELOGIO – Massimo Mauro, ex giocatore e noto opinionista sportivo, negli studi di Canale 5 su Mediaset ha parlato della vittoria dell’Inter ai danni dell’Atalanta. Queste le sue parole: «Dumfries ha fatto due interventi fantastici, ha giocato molto bene a correre contro gli avversari sulla fascia sinistra. Ha corso per tutto il campo e ha sbagliato raramente, si è meritato il premio. Non ha sbagliato nulla. Stasera ha dimostrato di saper giocare bene, è un calciatore che mi è sempre piaciuto. Tecnicamente è davvero bravo, il primo intervento è una cosa particolare, il secondo invece tira davvero forte. Vorrei sempre un attaccante come Lautaro Martinez, a prescindere dal gol. Tira quattro volte in area di rigore, fa un assist di tacco. Ma prevedo grandi critiche per lui. Di solito le squadre che vincono hanno giocatori che, quando entrano, giocano bene o a volte anche meglio. Var? Se c’è un calcio d’angolo che è sbagliato, e poi arriva il gol, cosa fai se prima dici che non puoi intervenire? L’Inter ha vinto, ha giocato bene. Per me Lautaro Martinez non è così insufficiente».