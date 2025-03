Mauro: «L’Udinese ha messo in difficoltà l’Inter! Ma c’è destino»

Mauro ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro l’Udinese. I nerazzurri, dopo un primo tempo super, hanno un po’ sofferto nella ripresa.

VITTORIE SOFFERTE – Massimo Mauro, a Pressing, commenta in questo modo i successi di Inter e Napoli contro Udinese e Milan: «Hanno fatto fatica tutte e due, ma hanno meritato la vittoria. Il Napoli ha fatto un primo tempo straordinario e poteva fare qualche gol in più. Poi nella ripresa, hanno sofferto un po’, ma hanno strameritato la vittoria. L’Udinese ha messo più difficoltà l’Inter che il Milan il Napoli. La parata di Sommer su Lucca è straordinaria. Il destino delle grandi squadre è arrivare fino in fondo e chi non ci arriva non è una grande squadra. Gli allenatori che riescono a far difendere i giocatori di adesso che guadagnano tanto, sono aziende… significa che allenano una grande squadra».