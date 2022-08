Mauro: «Skriniar? Per 100 milioni l’Inter lo vendeva! E faceva bene»

Cento milioni è la cifra che, per Massimo Mauro, l’Inter avrebbe accettato a prescindere per Skriniar. Ecco come l’ex centrocampista ha ripercorso le tappe del mercato nerazzurro durante Pressing Serie A su Italia 1.

IL MOTIVO – Massimo Mauro ha una sua idea sul perché Steven Zhang abbia tolto dal mercato Milan Skriniar: «Non ha avuto l’offerta per venderlo. Perché se avesse avuto cento milioni l’avrebbe venduto e avrebbe fatto bene. Se il giocatore avesse detto “voglio andare via” sarebbe stato diverso: questo senso d’appartenenza secondo me all’Inter c’è. Proprio per mantenere un’idea di gruppo io qualche parolina su Edin Dzeko la direi. L’anno scorso ha fatto un grande campionato, adesso è lì ed entra: è stato una parte importante, adesso sembra un pochettino in disparte. Invece entra, sembra un ragazzino e fa assist».