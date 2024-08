Mauro: «Il pareggio con il Genoa utile all’Inter. Spiego il motivo»

Massimo Mauro non crede nella Juventus come potenziale vincitrice di questo Scudetto. Ancora l’Inter tra i suoi pronostici, le parole in diretta su Pressing.

ASPETTATIVE – Inter e Juventus sono le squadre più avanti in questo momento nel campionato italiano. Il mercato ha dato alla squadra di Simone Inzaghi sicurezze e garanzie per il futuro tra rinnovi importanti e acquisti come quelli di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez. Alla Juventus ha dato invece nuovi volti, rinforzi rispetto al passato e un allenatore più adatto alla corsa da fare sui nerazzurri.

Inter favorita, il pensiero di Massimo Mauro

INTERVENTO – Massimo Mauro in diretta su Pressing ha spiegato il motivo per cui l’armata della seconda stella è ancora la favorita per la vittoria finale: «L’Inter ha dimostrato nella gestione delle prime due di campionato di essere come l’anno scorso. Basta per vincere ancora, ha costruito la squadra senza problemi perché ha fatto il pre-campionato senza intervenire sul mercato. Ha i giocatori italiani più forti, ha mostrato i leader che lo sanno fare. Il pareggio con il Genoa è stato utile perché contro il Lecce sono stati sul pezzo, non hanno fatto moine e sono stati concreti. La dirigenza dell’Inter disse che doveva vincere, lo ha ammesso e lo doveva dire. Lo ha dimostrato poi in campo ed è così anche quest’anno».