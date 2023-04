Mauro: «Lukaku? Vediamo con difensori più bravi. Inter solita partita»

Massimo Mauro non è convinto dalla prestazione di Lukaku, nonostante la doppietta in Empoli-Inter. L’ex calciatore, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, vede ancora della monotonia nella squadra di Inzaghi.

I MIGLIORAMENTI – Massimo Mauro trova nella difesa un lato da migliorare per l’Inter: «Intanto se non prendi gol poi hai più spazio lì in avanti. Io l’altra volta dicevo che l’allenatore può determinare un po’ la consistenza del reparto difensivo: mi sembra che in questa partita, vero che ha giocato contro l’Empoli ma senza denigrarlo, la squadra abbia fatto una buona fase difensiva e davanti abbiano avuto spazio e tempo per decidere. La cosa importante per Romelu Lukaku è fare la cosa giusta: spesso sbagliava la scelta. È stato molto bravo, ma bisogna vedere con difensori più bravi. È l’Inter che fa la solita partita, lo dicevo quando perdeva e lo dico anche adesso: in avanti non ha mai avuto grossi problemi, il problema era che prendeva gol troppo facilmente».