Mauro: «Lukaku? Nessuno riesce a picchiarlo mentre corre! Determinante»

Massimo Mauro

Massimo Mauro vede in Lukaku il giocatore più determinante della Serie A. L’ex giocatore, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha parlato di come l’attaccante dell’Inter stia trascinando i nerazzurro in campionato.

IL MIGLIORE – Massimo Mauro parla dell’Inter: «L’unico problemino può venire dalle finanze poco chiare. Può capitare in Italia quello che è capitato in Cina? Suning ha detto stop lì. Romelu Lukaku è il giocatore più determinante del campionato, anche perché l’Inter è prima. Invece la Juventus, che ha Cristiano Ronaldo determinante alla stessa maniera, è più sulla Champions League che sul campionato. È incredibile la progressione di Lukaku: non riesce nessuno a stargli dietro. Non c’è un difensore che riesce a picchiarlo mentre corre: sia Alessio Romagnoli sia i difensori della Lazio. Il turnover del Genoa? Comunque Lukaku non lo tenevano neanche i titolari».