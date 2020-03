Mauro: “Juventus-Inter a porte chiuse? Esistono gare non belle, il tifo…”

Condividi questo articolo

Intervistato nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Massimo Mauro ha parlato delle partite a porte chiuse, tra cui spicca Juventus-Inter

PORTE CHIUSE – Queste le parole di Massimo Mauro sulle partite a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus, tra cui in questa giornata si evidenzia soprattutto Juventus-Inter: «La partita è partita, ma è un po’ come la prima alla Scala senza pubblico o un concerto di Vasco senza pubblico. Non si può, anche perché molto spesso lo spettacolo è il pubblico. Qualche volta le partite non solo bellissime e invece il pubblico è molto bello per la coreografia, il tifo… Non si può giocare senza pubblico perché il fischio dell’arbitro è assordante, sembra che ti guardino tutti. Potevi dire qualcosa per fare il furbo ad un compagno di squadra. Il telecronista mai come questa volta si sentirà protagonista».