Mauro: «Juventus brava e fortunata, Inter tante occasioni ma nessun gol»

Massimo Mauro, ospite della trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della partita tra Juventus e Inter di ieri sera.

INTER POCO CINICA − L’ex calciatore della Juventus Massimo Mauro, ha espresso le sue impressioni sul posticipo domenicale tra i bianconeri e i nerazzurri: «Ieri sera è stata una bella partita. L’Inter non è riuscita a far gol pur avendo avuto diverse occasioni. La Juventus è migliorata molto nelle ultime settimane, poi mettici anche una buona dose di fortuna perché i nerazzurri hanno sbagliato un pò di gol. Io sono stato buono con e lo sono ancora Inzaghi. Non si può incolpare lui se Lautaro Martinez e Dzeko non la mettono dento, Barella stesso non è stato lucido come nelle ultime partite. Non è più questa la forza dell’Inter, che manteneva lo 0-0 e poi il gol lo faceva. Comunque la squadra ha creato».