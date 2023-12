Mauro: «Inzaghi ha migliorato l’Inter! Arnautovic? Una valutazione»

Per Massimo Mauro è Inzaghi il principale artefice dell’Inter prima in classifica a +4 sulla seconda per Natale. L’ex calciatore, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, ha invece qualche dubbio in più su Arnautovic.

AL MEGLIO – Massimo Mauro dà valore all’allenatore: «Mi sembra di poter dire che Simone Inzaghi, a parole e a fatti, ha migliorato la rosa. Adesso ci sono cinque giocatori nell’Inter che completano una rosa già straordinaria, è diventata una squadra anche nelle difficoltà. Il Lecce ha fatto una buonissima partita e ha messo in difficoltà l’Inter. Poi Yann Bisseck ha fatto gol e Marko Arnautovic, che non aveva fatto una buona partita col Bologna, ha risolto con un colpo che hanno i grandi giocatori che giocano nelle grandi squadre. Inzaghi li ha difesi sempre, credo sia la maniera migliore per portare una squadra a vincere. Arnautovic? Lui fisicamente non è uno che può giocare una sì e cinque no. Può fare la prima punta in una squadra medio-grande, in una grande squadra non è un titolare».