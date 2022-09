Mauro: «Inter, vittoria importantissima per il futuro! Onana? Giusto così»

Massimo Mauro aumenta non poco il valore della vittoria dell’Inter in casa del Viktoria Plzen. L’ex calciatore, ospite della trasmissione Champions League Live su Canale 5, dà anche ragione a Inzaghi per aver scelto Onana in porta.

VITTORIA DI PRESTIGIO – Nonostante il Viktoria Plzen non sia certo il top d’Europa per Massimo Mauro l’Inter ha tanto da festeggiare: «Quanto vale la vittoria? Moltissimo. Era importantissimo, anche se l’avversario non è di rango, però hanno giocato quattro-cinque ragazzi che avevano giocato poco. Ha fatto squadra, Edin Dzeko è tornato al gol: a me sembra una partita importantissima proprio per il futuro in Champions League. L’alternanza dei portieri? Non so se hanno deciso di far fare la Champions League ad André Onana, ma mi sembra giusto facciano così».