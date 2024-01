Mauro: «Inter, una piccola differenza! Attenzione a un aspetto»

L’Inter alle ore 20 italiane scende in campo a Riad nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Bastoni non è al meglio e quindi Inzaghi ha scelto di affidarsi a Bastoni sulla sinistra mentre de Vrij va al centro della difesa: Mauro parla di questa piccola modifica nel pre-partita Mediaset

ATTENZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Napoli nella finalissima di Supercoppa italiana. Massimo Mauro commenta le scelte del tecnico nerazzurro e mette in guardia i nerazzurri: «Acerbi ormai può fare qualsiasi cosa per come gioca, però anche per l’Inter è una cosa diversa dalla semifinale. Il motivo tattico potrebbe essere lo stesso: il Napoli che sta dietro la linea della palla, come ha dimostrato di saper fare benissimo in semifinale, provando a ripartire in contropiede e l’Inter dovrà stare molto attenta. Le dichiarazioni di Sarri sulle percentuali di vittoria con l’Inter? Secondo me è un grave errore perché dai alibi ai calciatori, è come dire se perdiamo non fa niente perché gli altri sono più forti. Soprattutto quando la partita è secca».