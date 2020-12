Mauro: “Inter trattenuta, forse ci voleva un gol dello Shakhtar…”

Antonio Conte Inter

Massimo Mauro, intervenuto in collegamento per “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, è tornato sul pareggio di ieri tra Inter e Shakthar Donetsk che ha condannato i nerazzurri all’eliminazione dall’Europa

CONTE TORNA INDIETRO – Mauro parla di un’Inter che ieri forse avrebbe avuto bisogno di una scossa: «Conte è tornato indietro, anche se non ha mai fatto bene in Champions, è tornato indietro di tanto. A me è sembrato che ci volesse un gol dello Shakthar per vedere l’Inter che sa vincere. Quando c’è stato da mettere il cuore e non solo il ragionamento l’Inter ha fatto grandi cose. Vedevo nel secondo tempo la squadra che aspettava non si sa che cosa, forse un gol poteva far sfogare i campioni dell’Inter che mi sembravano trattenuti. Questo lo deve fare l’allenatore, che dice che se prendiamo un gol ne andiamo a fare tre, ma non era una partita che doveva finire 0-0».