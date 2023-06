Mauro: «Inter tranquilla. Responsabilità sul Manchester City!»

Per Massimo Mauro il peso della finale di Champions League è tutto sulle spalle del Manchester City. Di seguito il pensiero dell’opinionista di Mediaset Infinity sull’Inter.

ADRENALINA – Massimo Mauro dice la sua sull’Inter, poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Manchester City: «Edin Dzeko in campo dal 1′ conferma il merito di aver portato la squadra in finale di Champions League. Inzaghi lo premia. È anche una mezz’ala, bravo a guardare gli inserimenti. Bisogna vedere se riuscirà a farlo col pressing del Manchester City. Dzeko ha qualità tecniche ed è il numero uno. Questa è la partita che tutti sognano di giocare ed è anche la partita che non devi preparare per l’adrenalina che hai. Però la devi gestire bene. L’Inter è dalla parte della ragione. La responsabilità sta tutta sulle spalle del Manchester City. L’Inter se la può giocare relativamente tranquilla perché non è favorita. Giuseppe Marotta gestisce bene la quotidianità da tempo, non si vede ma è fondamentale per vincere le partite».