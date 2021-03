Mauro: Â«Inter, scudetto vinto all’80%. Avversarie non hanno continuitÃ Â»

Mauro: «Inter, scudetto vinto all’80%. Avversarie non hanno continuità»

Massimo Mauro

Massimo Mauro intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter e della corsa scudetto in Serie A.

CORSA – Queste le parole di Massimo Mauro, che ritiene che l’Inter di Conte sia avviata alla conquista dello scudetto: «L’Inter ha un organico tale, con una sola competizione poi. Lo scudetto possono perderlo solo i nerazzurri, hanno già vinto all’80%. Le altre squadre fanno una bella partita, poi ne sbagliano un’altra. Non c’è continuità. Gli organici messi in piedi quest’estate non sono di grande valore. I nerazzurri sono primi in campionato ed sono fuori da tutto, la Juventus pure, a parte la finale di Coppa Italia. Sono organici da una competizione».