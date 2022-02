Mauro: «L’Inter rimane la più forte. Tanta sfortuna nelle ultime due gare»

Massimo Mauro, in collegamento a Radio 24 su ‘Tutti Convocati‘, ritiene l’Inter la squadra favorita per vincere il campionato. Ha una sua opinione sull’andamento corrente della squadra di Simone Inzaghi

SFORTUNA − Mauro sul momento no dei nerazzurri: «Abbiamo detto che l’Inter è la più forte perché ha cambiato due giocatori importantissimi ma ha preso Edin Dzeko che è il capocannoniere della squadra. Se i nerazzurri torneranno a difendere come all’andata, potranno vincere le restanti 11 partite. Nelle ultime gare, bisogna dire che hanno avuto parecchia sfiga contro Sassuolo e Genoa. Se riprende un pizzico di fortuna per me resta la favorita».