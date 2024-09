Mauro: «Sull’Inter un precedente. Lautaro Martinez faccia di più»

L’Inter non è partita benissimo in questo campionato, facendo appena otto punti in cinque gare e il suo bomber Lautaro Martinez ne è la fotografia. Parla Massimo Mauro.

VOGLIA E CATTIVERIA – Massimo Mauro analizza la partenza dei nerazzurri in campionato: «L’Inter è la squadra più forte ma non è detto che sarà quella che farà più punti perché i giocatori nerazzurri dovranno dare sempre di più. L’Inter è partita male ma c’è una verità, che chi ha giocato nella Juve conosce benissimo: quando sei la squadra da battere tutti danno molto di più per farti cadere. Se i giocatori di Inzaghi non troveranno in tutte le partite la voglia di dare il 110% allora la vedo dura».

NON BRILLANTE – Poi Mauro si esprime su Lautaro Martinez, ancora a secco di gol: «Lautaro e compagni devono dare di più dell’anno precedente. Martinez lo vedo meno brillante, non ha ancora segnato, forse è solo una questione di fortuna, vedremo».

Non solo l’Inter, per lo scudetto è lotta aperta

SCUDETTO – Mauro vede un campionato molto livellato: «In questo campionato potrebbe esserci spazio per molti nella lotta scudetto. Non solo l’Inter che è la più forte. Vedo anche Napoli, Juventus, Milan e io penso anche l’Atalanta, che ha una rosa bellissima e mi piace tantissimo. Il Torino ora è in testa e di questa squadra apprezzo il fatto che sia umile. Non perde mai le distanze, sia che attacchi o si difenda: qualche pari brutto in casa c’è stato, vero, ma in campionato mai nessuno l’ha messo sotto».

