Mauro: «L’Inter per superare la sfiga che ha dovrebbe fare una cosa»

L’Inter non è certo in un periodo fortunato, anche se chiaramente molto dei risultati negativi del 2023 è per colpe proprie e non solo della cattiva sorte. Massimo Mauro, da Pressing Serie A su Italia 1, prova a individuare una reazione.

COME REAGIRE? – Massimo Mauro dà un consiglio all’Inter: «Per superare la sfiga a volte devi fare allenamenti come fossero partita. È chiaro che rischi di farti male e qualcosa in più, però se tu giochi all’intensità della partita le cose dovrebbero fare meglio. Chi lo decide? Il gruppo, le difficoltà di fare gol e di essere intensi. Anche per non consentire ad Antonio Candreva quell’assurdo cross. Una grande squadra quella vittoria la porta a casa, soffrendo ma la porta a casa se non riesce a fare lo 0-2: all’Inter questo non succede. Qualche problemino di rapporto fra i giocatori e l’allenatore si è già visto, nell’accettare le sostituzioni e l’errore del compagno. Quelle cose lì non guariscono facilmente, in un gruppo come l’Inter che ha un po’ di sfiga».

I CORI – Mauro c’era martedì scorso all’Allianz Stadium, durante Juventus-Inter. L’ex calciatore bianconero dà il suo racconto e la sua testimonianza sul finale convulso e non solo: «Ero allo stadio, vicino alla panchina della Juventus. Non ho sentito né i cori razzisti verso Romelu Lukaku né quelli verso i morti dell’Heysel, ma non vuol dire che non ci siano stati. Io pensavo che il pubblico si fosse inferocito nei confronti di Lukaku dopo l’intervento, quasi da rosso, su Federico Gatti: un qualcosa di gioco. Sul resto non ho sentito niente».