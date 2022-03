Mauro: «Inter, pareggio non meritato visto l’episodio. Gara drammatizzata»

Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione di ‘Tutti convocati‘, ha parlato del pareggio dell’Inter sul campo del Torino. Il suo intervento in relazione anche all’episodio da Var tra Ranocchia e Belotti

PAREGGIO IMMERITATO − Mauro commenta il pari di ieri sera a Torino: «Ha ragione Simone Inzaghi a dire che è un campionato molto interessante anche per il livello delle squadre di rango poco alto. L’Inter se le cavata, la Var ha perso però quel poco di credibilità che gli rimaneva. Non posso dire che l’Inter abbia meritato il pareggio, visto che c’è quell’episodio che drammatizza la partita. Ieri Marco Guida poteva fischiare e anche se era un rigore marchiano glielo potevano correggere. Per come è caduto Belotti, devi pensare che ci sia fallo».

EPISODI − Per Mauro, Inzaghi sta avendo qualche problema: «Inzaghi è un po’ in difficoltà, non ha capito come sostituire Marcelo Brozovic. Bravo Arturo Vidal però nel secondo tempo. Chiaro però che se poi Edin Dzeko la butta di testa in porta prima… Alcuni episodi non gli stanno girando bene come durante la prima partite».