Mauro: «L’Inter ha una panchina d’oro. Martinez è il futuro!»

Nel post-partita di Inter-Lazio ha parlato Massimo Mauro a proposito della vittoria dei nerazzurri. L’Inter strappa il pass per la doppia semifinale contro il Milan.

GENEROSITÀ – Nel post-partita di Inter-Lazio, Massimo Mauro si è espresso così a Canale5 sulla prestazione di Marko Arnautovic: «Prima di parlare del gol, bisogna sottolineare i grandi recuperi che ha fatto durante il match. Queste giocate generose fanno squadra. Anche Taremi non ha giocato male. Ha sbagliato tanto ma si è speso molto per la squadra. In fase di non possesso è stato importante. Inoltre voglio dire che l’Inter ha trovato un grande portiere. Penso sarà difficile, con la bella prestazione di Genoa e stasera, metterlo fuori. E poi ha dei giocatori che non possono essere chiamati seconde linee»

Inter-Lazio sottolinea l’importanza della panchina nerazzurra

PRESENTE E FUTURO – L’Ex giocatore parla dell’abnegazione e della voglia di mettersi in mostra dei giocatori ‘non titolari’ dell’Inter: «Probabilmente dirò cose banali, però se un gruppo ha bisogno di diventare squadra te ne accorgi da come si comportano i giocatori in queste partite. Sono tutti nazionali quelli che sono in panchina, ma stasera non sembravano non titolari. Anche in una squadra come l’Inter. Arnautovic se non sbaglio è l’unico non in nazionale, ma stasera il suo temperamento ha fatto reggere l’urto di una Lazio che ha fatto una buona partita. Io penso che Martinez, con una parata in particolare dove ha evitato il gol di Isaksen, ha dimostrato ai nerazzurri di essersi assicurati il futuro e forse anche il presente in porta. Quando un giocatore gioca così è difficile non dargli una maglia da titolare».