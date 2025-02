Mauro: «Inter non mollerà. Napoli gli ha impedito questo!»

Massimo Mauro ha le idee chiare in merito alla direzione che la lotta scudetto intraprenderà nei prossimi mesi, con Inter e Napoli pronte a darsi battaglia.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Mauro è convinto che l’Inter continuerà a recitare un ruolo da assoluta protagonista nella seconda parte della stagione di Serie A ora in corso. L’ex calciatore ha infatti affermato, durante un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, di vedere una lotta serrata con il Napoli fino al termine dell’annata: «Scudetto? Vedo un finale di campionato meraviglioso, con l’Inter che credo non mollerà. Ci può stare una frittata a Firenze. Se di mezzo non ci fosse stato il Napoli di Conte, i meneghini avrebbero già ucciso il campionato. Alla base vi è il convincimento di De Laurentiis di non poter fare anche l’allenatore, reso evidente dall’errore effettuato nel caso di Garcia».