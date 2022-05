Mauro: «L’Inter non fa calcio anni ’60, anzi la squadra ha una grande dote»

Massimo Mauro, in collegamento a Tutti Convocati, ha parlato del gioco dell’Inter e di come non sia antico. Anzi, la squadra ha una grande capacità nel gestire le partite

MILANO SCUDETTO − Mauro sulla lotta tricolore tra le due milanesi: «Il Milan se vincerà lo Scudetto farà un’impresa storica perché non partiva tra le favorite. Bisogna dare merito al portiere di questa squadra. Mercoledì c’è stato l’infortunio di Radu mentre ieri Maignan ha fatto la parata decisiva nel momento giusto. Meraviglioso il derby a distanza con Milano che torna protagonista meritatamente a lottare per lo Scudetto. L’Inter non fa assolutamente un calcio anni 60. Chi verticalizza con due passaggi, chi ha velocità, chi ribalta immediatamente un’azione ha grande merito. L’Inter è capace di gestire la partita come meglio crede ed è una grande dote secondo me».