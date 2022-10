Mauro: «Inter miglior organico, ma così non va! Inzaghi ha commesso un errore»

Massimo Mauro, ospite sulle frequenze di Tutti Convocati, ha parlato della classifica di Inter e Juventus e le prestazioni dei nerazzurri.

NON BENISSIMO – Massimo Mauro esprime una sua opinione riguardo le due squadre: «Hanno 10 e 8 punti dal Napoli, e questo è negativissimo per le due squadre. L’Inter dovrebbe essere più consapevole di quanto è forte, la mossa di Inzaghi di passare al 5-4-1 togliendo Lautaro Martinez non è da grande squadra. Lì devi fare un gol in più perché la Fiorentina era sulle gambe. È una striscia buonissima e l’Inter ha un organico se non il migliore uno dei migliori. La Juventus deve tornare a giocare minimamente bene perché per restare a certi livelli devi giocare anche meglio da quello che ha fatto ultimamente».