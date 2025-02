Mauro: «Inter matura, si riprenderà! Napoli deludente»

L’Inter ha perso pochi giorni fa contro la Fiorentina ma ha l’occasione di recuperare terreno sul Napoli. Massimo Mauro ne parla su Pressing.

DISTANZA – Sono quattro i punti che dividono la prima e la seconda in classifica. Massimo Mauro sottolinea la possibilità dei nerazzurri: «L’Inter non ha bisogno di vedere squadre che vanno male. L’Inter è matura, può prendere la batosta ma riprenderà il suo cammino. Vedere che il Napoli non vince tutte le partite è un’ottima cosa. Le dichiarazioni di Conte sono interessanti, sarà una lotta pazzesca tra Conte, Marotta e Inzaghi. Se pensiamo alla Champions e alla gestione di Conte per la settimana dal punto di vista fisico la partita di oggi non me l’aspettavo. Il Napoli non è stato intenso, piuttosto deludente la prestazione contro l’Udinese».