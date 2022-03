Mauro: «Inter la migliore per organico. Favorita per una differenza»

Massimo Mauro vede l’Inter favorita per vincere la Serie A, nonostante al momento ci sia il Milan a +2 (vedi classifica). L’ex giocatore, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, lo sostiene per un motivo su tutti.

MOMENTO NO SUPERATO? – Massimo Mauro vede l’Inter in ripresa dopo qualche errore: «Col Sassuolo qualcosina ci sarebbe da dire sulle scelte di Simone Inzaghi. È chiaro che qualcosina l’allenatore la può sbagliare, ma se dobbiamo fare un pronostico secondo me l’Inter è certamente la squadra migliore come organico. Ha ritrovato adesso tutti, gente abituata a vincere. La favorita la fa che ha la difesa e questo fa vincere il campionati».