Mauro: “Inter grande squadra, Conte ha le alternative! Sul mercato…”

Massimo Mauro, ospite ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”, ha parlato del momento dell’Inter tra campo e mercato. Al centro dell’attenzione le parole di Antonio Conte e gli obiettivi nerazzurri per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino

RIPOSO – Massimo Mauro ha parlato delle parole di Antonio Conte dopo il pareggio contro il Lecce: «Sottoscrivo tutto quello che ha detto Conte, l’Inter non può permettersi di andare a 50 all’ora. Quando un giocatore gioca bene 3 o 4 partite, l’allenatore capisce che è il momento di farlo riposare perché la partita brutta è in agguato. E’ difficile, ma sarebbe la soluzione».

ALTERNATIVE – Con i nuovi acquisti i nerazzurri raggiungerebbero la Juventus? Questa l’opinione di Mauro: «Forse numericamente sì, ma come abitudine a lottare per vincere lo scudetto l’Inter non si avvicinerebbe ancora. L’anno scorso Spalletti ha fatto un grande campionato, avrei voluto vedere un altro allenatore con il problema Icardi. Giroud, Eriksen e altri 2/3 farebbero numericamente una squadra che può ambire con la Juve. Secondo me Conte sta facendo qualche errorino di comunicazione: le alternative ce le ha, sono entrati Bastoni e Sanchez dalla panchina. C’è Gagliardini, che è un nazionale italiano. L’Inter ha una grandissima squadra ma deve andare a 100 all’ora a ogni partita».