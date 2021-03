Mauro: «Inter, Conte ha portato le caratteristiche della Juventus di Allegri»

Massimo Mauro

Massimo Mauro, ex calciatore, ha analizzato la vittoria dell’Inter di Antonio Conte contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel corso della trasmissione “Tiki Taka” su Italia 1.



PROVA DI FORZA – L’Inter ha battuto l’Atalanta e mantenuto invariato il distacco dalle inseguitrici. Massimo Mauro ha commentato così, negli studi di “Tiki Taka”, il momento in campionato: «Credo che Antonio Conte abbia portato le caratteristiche della Juventus di Massimiliano Allegri. Ogni tanto l’Inter gioca meglio, anche meglio di ieri sera. Anche perché se giocasse sempre come in questa partita, sarebbe un problema. Atteggiamento difensivista? Quando non puoi sceglierlo, stai dietro la linea della palla in maniera ordinata. In ogni caso, la vittoria contro l’Atalanta ha una sua dignità».