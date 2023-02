Mauro: «Inter, con il Porto spero di vedere stesso atteggiamento del Napoli!»

Massimo Mauro in diretta sulle frequenze di Radio24 nel corso di “Tutti Convocati”, ha parlato di una qualità del Napoli che manca all’Inter, partendo dall’atteggiamento in campo.

ATTEGGIAMENTI DIVERSI – Massimo Mauro torna a parlare dei comportamenti di qualche nerazzurro in campo nei confronti dei compagni, paragonando al Napoli: «Stasera nell’Inter spero di vedere lo stesso atteggiamento del Napoli. Perché un’altra qualità straordinaria di questa squadra è che quando un compagno di squadra sbaglia, nessuno alza le braccia in aria per sottolineare l’errore, anzi c’è qualcuno che ti aiuta a capire che non fa niente».