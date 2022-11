Mauro: «Inter c’è e lo dimostra un fattore. Su Dzeko ho una mia teoria»

L’Inter nonostante le difficoltà riesce comunque a creare sempre occasioni offensive, stessa cosa contro la Juventus. Questo il parere di Massimo Mauro intervenuto su Sportmediaset.

SEMPRE PERICOLOSI – Mauro parla della situazione dell’Inter, esprimendo un suo parere su Dzeko: «La squadra in questa stagione ha sempre creato, e quando una squadra crea delle occasioni significa che la squadra c’è, così come contro la Juventus. In quella partita, però, non hanno avuto la stessa cattiveria vista contro il Bologna. C’è da ammettere, inoltre, che Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni non hanno avuto le stesse prestazioni dell’anno scorso. La squadra alla prima difficoltà prende gol. Edin Dzeko anche la prossima stagione all’Inter? Ho come l’impressione, però, che per stare bene fisicamente abbia bisogno di giocare, e non di entrare gli ultimi venti minuti».